Ilnapolista.it - Viva Conte e viva chi ama senza temere di Resistere, con ogni arma, senza paure

Leggi su Ilnapolista.it

Resistiamo ad un soffio da un sogno.Poteva essere una goleada, invece è bastato un tiro viola per dare coraggio e una sciarpa nerazzurra al commento Dazn.È domenica, dopo pranzo, limoni biologici e limoncello.Napoli batte De Gea!Pronti via. Anema e Core è una carezza delle curve. Il pianista dei prati ha subito lo spartito giusto ma sbaglia il tasto.Gilmour è quell’app di cui non sapevamo di avere bisogno. Buongiorno stropiccia Kean. Dominiamo in lungo ed in largo.Colombo si perde un rigore ma noi nemmeno ci diamo più tanto peso.McTom si gira e calcia. De Gea non la trattiene. Big Rom è l’uomo dello scudetto.Uno a zero.Di inerzia, travolgenti, incrocio dei pali di GioGio, due piedi di De Gea su Spinazzola e Jack.Fine primo tempoSintesi: La Fiorentina è un sacco, noi Patrizio Oliva dei tempi d’oro.