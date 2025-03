Lanazione.it - Visite mediche immediate e consulenze telefoniche gratuite: inaugurato il Centro Angiolini

Prato, 9 marzo 2025 - Un nuovodi riferimento per la sanità territoriale, dove potersi rivolgere perspecialistiche, servizi di consulenza a 360 gradi e per avere rispostesu ogni tipologia di necessità di salute. Haieri, nella giornata internazionale dei diritti delle donne, ilAmbulatorialeDiagnosi e Salute. La struttura nasce in via15/a, zona piazza del Mercato Nuovo a Prato, e va a riaprire uno storico polo sanitario. Nei 480 metri quadri di ambulatori, infatti, già c'era una struttura sanitaria aperta fin dal 2010 e solo recentemente chiusa. Ora un gruppo di imprenditori del territorio, con competenze ultra-decennali nel settore riaprono ilambulatoriale, aumentando l'offerta di servizi sul territorio. A portare avanti la gestione dell'saranno Mauro Trasmondi, figura storica sul territorio del settore sanitario, Luciano Gestri, infermiere ed ex sindacalista e consigliere comunale, e il noto commercialista pratese Alessandro Giusti.