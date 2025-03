Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, sfida al vertice con Trento

, 9 marzo 2025 -alper lache domani sera alle 20 scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare la Dolomiti Energia. Nel posticipo di domani si affrontano le due squadre attualmente appaiate a quota 30. Manca ancora Will Clyburn, mentre rientra tra i giocatori convocabili Rayjon Tucker che ha smaltito l’influenza e Marco Belinelli a cui Dusko Ivanovic aveva lasciato un turno di riposo nel confronto con l’Efes. A parlare dell’importanza del match è l’assistente allenatore Daniele Parente. “Affrontiamo, fresca vincitrice della Coppa Italia e con gli stessi nostri punti in classifica – afferma -. Ci attende una partita che non ha bisogno di troppe presentazioni, i nostri avversari stanno disputando un’ottima stagione, a dimostrazione del loro progetto.