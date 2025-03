Danielebartocciblog.it - Vip Master 2025: Milano Marittima capitale del tennis vip a luglio

Non solo la Bobo Padel Cup(che dal 18 al 20vedrà Christian “Bobo” Vieri e i suoi amici ex calciatori sfidare i fan in match entusiasmanti senza esclusione di colpi), bensì il tanto atteso Vip. Ebbene sì, Cervia eprotagoniste incontrastate dell’estate. La Riviera Romagnola, come sempre, è pronta ad accendersi. Se la kermesse sportiva ‘Bobo Padel Cup? è stato presentata, nella giornata di domenica 9 febbraio, a, in occasione della Borsa internazionale del turismo (Bit), il Vipè stata confermato anche per la Summer Season. 11 e 12le date da mettere in calendario. Location iconica del Vipil Circolodie i Bagni Paparazzi. L’evento, come da tradizione, è organizzato da Mario e Patrick Baldassari, volti noti in Riviera.