Zonawrestling.net - Vince Russo critica la scelta di Triple H:”Perché Nakamura ha ricevuto il Titolo US?”

I fan hanno elogiato apertamente il lavoro diH negli ultimi anni come capo del reparto creativo della WWE.Tuttavia, la decisione di Hunter di mettere ildegli Stati Uniti su Shinsukenon è stata accolta bene da molti, incluso il veterano del wrestling.Shinsukeha sorpreso il WWE Universe qualche mese fa, tornando in TV con un nuovo look. Il “King of Strong Style” non ha impiegato molto tempo are ildegli Stati Uniti, sconfiggendo LA Knight a Survivor Series. Tuttavia, il regno titolato del 45enne è stato deludente ed è terminato questa settimana a SmackDown, quando Knight ha riconquistato il.Parlando a Sportskeeda Wrestling’s BroDown,ha messo in discussione la decisione diH di assegnare la cintura alla star giapponese: “Qual era il senso di mettere ilsu? Gli hanno dato la cintura senza una logica chiara, per poi restituirla a LA Knight.