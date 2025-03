Iltempo.it - Vince Gabry Ponte con "Tutta l'Italia". A Carone il premio della Critica

con “l'” ha vinto il San Marino Song Contest e staccato così il biglietto per l'Eurovision Song Contest di Basilea. Al secondo posto la band trentina The Rumpled e al terzo il cantante ucraino Teslenko. Il dj e producer, con il brano che era già stato scelto come nuovo jingle di Sanremo 2025, aveva aperto la serata finale del Festival condotto da Carlo Conti, il 15 febbraio scorso. A votarlo, la giuria presieduta da Luca De Gennaro e composta da Roberto Sergio, direttore generale Rtv San Marino, dalle conduttrici Federica Gentile ed Ema Stokholma, e dal direttore marketingSiae, Andrea Ettorre. Ilassegnato dai giornalisti è andato a Pierdavide, che ha eseguito “Mi vuoi sposare?”. Assegnati anche iluna Voce per San Marino a The Rumpled e ilSan Marino Rtv Ludovico Di Meo a Andy Sciacqua.