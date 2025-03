Sport.quotidiano.net - Vigor e Castelfidardo Fare punti o sono guai

SENIGALLIA Un successo metterebbe laal riparo da venti di tempesta. Un risultato negativo invece complicherebbe assai il cammino deiini in questo finale di stagione. La gara di oggi contro il Termoli sarà in qualche modo determinante per i rossoblu di Senigallia che non vedono l’ora di tornare al successo, ma tra il dire ed ilc’è di mezzo mister Mosconi: un tecnico che conosce bene il clima del "Bianchelli" visti i tanti precedenti. "Di certo 6 risultati utili consecutivi non arrivano a caso – spiega mister Mauro Antonioli, il mister della-. È una squadra in salute, ben allenata, dico questo perché conosco Mosconi ed è un tecnico molto preparato. Mi aspetto un Termoli aggressivo, capace di chiudere tutti gli spazi e ripartire con incursioni molto insidiose. Dovremo esser bravi e soprattutto pazienti, non possiamo essere frettolosi nella gestione del pallone.