Lanazione.it - Vigili del fuoco morti per tumore, parte l’indagine di Arpa e Università: esami su acqua e aria nelle caserme

Arezzo, 9 marzo 2025 – Idelvogliono vederci chiaro sulla scomparsa dei loro tre colleghi, vittime del glioblastoma.interna sta per partire e si snoderà in due direzioni: la prima con un accertamento condotto dall’di Bologna, il secondo sotto l’egida dell’. Il caso dei tre pompieriper ilal cervello è un allarme che è stato preso in carico con il massimo scrupolo dadel comando provinciale di Arezzo, adesso in prima linea per far luce sulla questione. “Non sottovalutiamo nulla - ci spiega il comandante aretino Fabrizio Baglioni - danostra c’è massima collaborazione con i familiari: ci hanno chiesto un incontro e ci vedremo mercoledì prossimo. Sentiremo se ci sono richieste particolari daloro”. Già, perché il caso sollevato da ArezzoNotizie nei giorni scorsi inquieta e le famiglie di Mario Marranghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli non si tirano indietro.