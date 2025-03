Lortica.it - Vigili del Fuoco in azione a Badia Tedalda: bambino soccorso con l’elicottero Drago

Il personale del reparto volo deideldi Arezzo, insieme a una squadra del distaccamento di Sansepolcro, è intervenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi diper una persona.Undi 10 anni, che si trovava in compagnia del padre e del loro cane, ha accusato un malore in una zona particolarmente impervia e scoscesa. Data la difficoltà di accesso, su disposizione del 118 è stato richiesto l’intervento delVF, che ha provveduto al recupero del piccolo tramite verricello.Ilè stato poi trasportato al campo sportivo di, dove ad attenderlo c’erano il padre e un’ambulanza per le necessarie cure mediche. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.L'articolodelinconproviene da Arezzo News.