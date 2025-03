Zonawrestling.net - VIDEO: WWE 2K25 includerà la storica entrata “da distruttore” di Cody Rhodes in AEW

Leggi su Zonawrestling.net

Le edizioni Bloodline e Deadman di WWEsono state pubblicate, dando ai giocatori l’opportunità di giocare prima dell’uscita della Standard Edition, prevista per il 14 marzo. Non sorprende cheabbia un ruolo importante nel gioco, e i fan possono sperimentare un ritorno ai tempi dell’AEW dell’American Nightmare. Ritorno al passatoGli appassionati possono sbloccare l’“Throne Smasher” in MyRISE, che come suggerisce il nome, vededistruggere un trono ispirato a Triple H come parte della sua. Il commento allude anche al fatto chenon è nuovo a distruggere troni, un cenno al suo periodo in AEW. Per la cronaca,distrusse il trono al primo pay-per-view Double or Nothing 2019, utilizzando l’arma caratteristica di The Game, lo sledgehammer.