Genovatoday.it - VIDEO | Pignasecca e Pignaverde: l'appello di Tullio Solenghi e Marco Pirovano per la piccola Elodie

Leggi su Genovatoday.it

in prima linea per aiutare la, bambina genovese che sta lottando contro la Seu, sindrome rara e molto grave.e Mauro, protagonisti del grande classico del magistrale repertorio di Gilberto Govi in scena proprio in questi giorni al.