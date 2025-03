Oasport.it - VIDEO Dominik Paris eguaglia Thoeni: riviviamo la vittoria in superG a Kvitfjel

24 vittorie come Gustavha saputo esaltarsi sulle nevi di(Norvegia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025. Dopo lain discesa, due giorni fa, il campione della Val d’Ultimo ha concesso il bis in, la cui ultimain Coppa del Mondo era datata 14 marzo 2019 ad Andorra.Sei stagioni di digiuno per Domme che sta chiudendo col vento in poppa quest’annata, rilanciando le proprie quotazioni in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dove l’azzurro vorrà lasciare il segno. Su una pista molto adatta alle sue caratteristiche di grande scivolatore,ha saputo imporsi, ottenendo il quinto successo in carriera nel massimo circuito internazionale in questa specialità.L’altoatesino ha interpretato splendidamente la parte alta, optando per traiettorie molto dirette e non certo rotonde.