Lanazione.it - Viareggio, non si ferma la stagione dei cantieri. ‘La Passeggiata avrà un nuovo volto’

, 9 marzo 2025 – Se il primo mandato del sindaco Giorgio Del Ghingaro è stato improntato principalmente al risanamento del bilancio e dei conti del Comune, dopo la rielezione del settembre 2020 è stata avviata quella che è stata ribattezzata come la “dei”: investimenti milionari su aree strategiche della città che, proprio in queste settimane, cominciano a vedere il traguardo. “Abbiamo iniziato da mesi unadi interventi e grandi opere – spiega il primo cittadino –:sta cambiando faccia e soprattutto vede un progetto unitario che risponde a canoni di bellezza e di coerenza con la sua storia e con il tessuto urbano. Uno degli esempi più eclatanti credo sia via Mazzini: i lavori hanno valorizzato gli scorci, i dettagli, l’esistente che prima c’era ma era soffocato e quasi invisibile.