Viali | Troppo contratti ora dobbiamo reagire

"Eravamo preoccupati e". Tradotto: abbiamo avuto paura. A fine partitalo fa capire chiaramente. "E non dev’essere così perché mancano ancora tante giornate alla fine: se succede, significa che non abbiamo capito cosa sono i finali di campionato. È una sconfitta dura da digerire – prosegue il mister – adessoperché nessuno si merita prestazioni di questo tipo, in primis i tifosi che ci seguono e ci sostengono ovunque". L’impressione è che nelle difficoltà ognuno vada un po’ per contro proprio. La ‘preoccupazione’ della squadra è la stessa che si può riscontrare anche nei supporters che vedono la Reggiana crollare negli scontri diretti: 6 punti persi con il Sudtirol, altrettanti col Cosenza, 4 concessi alla Salernitana, 3 al Cittadella in attesa del ritorno il 25 aprile.