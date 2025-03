Lanazione.it - Viaccia, sfida in casa per sognare la salvezza

Leggi su Lanazione.it

Nello scorso turno, nonostante la disparità di valori in campo, si è vista una squadra capace di giocare a viso aperto. E per continuare a rincorrere il sogno-, ilè chiamato a gettare nuovamente il cuore oltre l’ostacolo, tentando di riscattarsi contro un’altra corazzata come la Lunigiana Pontremolese. Il match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Promozione prenderà il via alle 15 odierne al Ribelli, e gli uomini di mister Federico Facchini (ultimi nel girone A con 12 punti) affronteranno una compagine che staziona al quarto posto con 43 punti (ma che senza i dieci punti di penalizzazione inflitti per il mancato rispetto della squalifica di un giocatore sarebbe seconda ad una sola lunghezza dalla vetta). La carica motivazionale può e deve arrivare anche dagli ultimi confronti diretti: nelle ultime cinque sfide, l’ultima vittoria del club pratese (3-1) risale alla gara d’andata del campionato 2022/23, mentre in un caso la gara finì in parità ed in tre casi vinse la Lunigiana.