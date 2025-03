Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 19:25

Astral infomobilità geometra dalla redazione di Astral infomobilità servizio della Regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia è chiuso per lavori del casello di veterin ingresso all' autostrada fino alla 14 marzo si dovrà usare il casello di Santa Severa troviamo code per traffico intenso sulle diramazioni della A1 in direzione della capitale sulla sud da Torrenova mentre sulla nord da Settebagni sempre in ingresso a Roma code anche sulla Roma-fiumicino all'altezza del grande raccordo anulare abbiamo proprio sul raccordo per il traffico intenso in carreggiata esterna Ci sono code a tratti tra le puntine Tuscolana appena risolto l'incidente su via Pontina tra Pomezia e Montedoro in direzione di Roma permangono nel tratto forti rallentamenti quanto alla trasporto ferroviario circone sospesa sulla linea Roma Napoli via Formia per un incendio nei pressi della linea tra Sessa Aurunca e Falciano maggiori disagi per gli Intercity in circone coinvolti con ritardi anche i treni regionali della rene fl7