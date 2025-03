Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della Regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia è chiuso per lavori del casello di Cerveteri in ingresso autostrada fino al 14 marzo si dovrà usare il Castello di Santa Severa ci spostiamo ora nel Reatino sulla Salaria per il cantiere attivo alle Gole del Velino che è la causa delle code poste micigliano in direzione di Roma nella zona della capitale su via Pontina un veicolo fermo per incidente crea code tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione di Roma e sul grande raccordo anulare un altro incidente crea coda nella carreggiata esterna all'altezza della A24 Roma-teramo infine gli eventi nella capitale è in corso l'ultima giornata dell'evento Giubileo del volontariato che vedrà la partecipazione di associazioni gruppi e organizzazioni di volontariato da tutto il mondo fino alle ore 18 di questa sera attive discipline di traffico provvisorie nell'area circostante piazza San Pietro e via della Conciliazione con possibili difficoltà alla circolazione per notevole afflusso dei fedeli