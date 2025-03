Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellasulla A12Tarquinia chiuso per il casello di Cerveteri in ingresso autostrada fino al 14 marzo si dovrà usare il casello di Santa Severa nella zona della capitale su via Pontina un veicolo fermo crea code tra Tor de' Cenci Spinaceto in direzione dimentre nella Reatino sulla Salaria il cantiere attivo alle Gole del Velino è la causa delle code tra posta e micigliano in direzione della capitale Passiamo una trasporto ferroviario perché sulla lineaNapoli via Cassino per la circone rallentata per guasto tecnico tra Acerra e Castelnuovo i treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti Attiva Inoltre Forse con bus infine gli eventi nella capitale in corso ultima giornata dell'evento Giubileo del volontariato che vedrà la partecipazione di associazioni gruppi e organizzazioni di volontariato da tutto il mondo fino alle ore 18 di questa sera attive discipline di traffico provvisorie nell'area circostante piazza San Pietro via della Conciliazione con possibili difficoltà di circone per il notevole afflusso dei fedeli ricordiamo infine che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre è possibile scaricare la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google Alessio Conti era Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già possono essere i tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il sito infomobilità Astral Spa punto.