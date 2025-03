Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna e causa code tra la Nomentana e la Bufalotta Rimanendo in esterna segnaliamo rallentamenti tra laFiumicino e la via del Mare in carreggiata interna Ci sono code per traffico all'uscita Prenestina e Appia traffico intenso sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Mezzocammino verso Ostia a Siamo al trasporto ferroviario sulla lineaNapoli via Passino permane la circone rallentata per un guasto tecnico tra Acerra e Casalnuovo i treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti attive comunque corse combus diamo uno sguardo alle altre notizie ricordiamo che è in vigore sino alle 22 di questa sera il divieto di circone sulla rete autostradale per mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza infine gli è la capitale ultima giornata dell'evento Giubileo del volontariato che vedrà la partecipazione di associazioni gruppi e organizzazioni di volontariato da tutto il mondo da questa mattina fino alle ore 18 di questa sera attuate discipline di traffico provvisorie nell'area circostante piazza San Pietro e via della Conciliazione con possibili difficoltà di circone per il notevole afflusso di fedeli ricordiamo infine che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e metro mare è possibile scaricare la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.