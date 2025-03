Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone si presenta al momento regolare sulle principali strade e autostrade dellaunica eccezione il raccordo anulare dove in carreggiata interna Ci sono code per traffico tra le uscite Prenestina e Appia Passiamo al trasporto ferroviario sulla lineaNapoli via Cassino permane la circone rallentata per un guasto tecnico tra Acerra e Casalnuovo i treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 3 minuti diamo uno sguardo ai cantieri sulla statale Cassia via da domani e fino al 28 marzo i lavori di manutenzione sul impianto di pubblica illuminazione attivo Dunque il senso unico alternato km 61 e 600 al km 72 e 200 ci troviamo nel comune di Vetralla è sempre per i cantieri da domani fino al 26 marzo sullaFiumicino per lavori di risanamento del Piano viabile saresti tu il restringimento di carreggiata all'altezza a Parco Da Vinci in direzionee fascia oraria 618 per gli eventi nella capitale segnaliamo che in corso l'ultima giornata dell'evento Giubileo del volontariato che vedrà la partecipazione di associazioni gruppi e organizzazioni di volontariato da tutto il mondo fino alle 18 di questa sera tua dei Disciplini di traffico provvisorie nell'area circostante piazza San Pietro e via della Conciliazione con possibili difficoltà di circone per il notevole afflusso di fedeli ricordiamo infine che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre è possibile scaricare la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto più tardi un servizio della