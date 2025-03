Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 11:25

circone permane scorrevole sulla rete autostradale come anche sul Raccordo Anulare sulle principali arterie regionali non ci sono Infatti criticità da segnalare raccomandiamo sempre la massima prudenza nella guida e vi invitiamo a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che mi precede diamo uno sguardo ai cantieri sulla A12Tarquinia per consentire la riqualifica delle barriere di sicurezza fino al 14 marzo sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri la strada verso Tarquinia passiamo ora al trasporto ferroviario sulla lineaNapoli via Cassino permane la circone rallentata per un guasto tecnico tra Acerra e Casalnuovo i treni regionali possono registra un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti è sempre per il trasporto ferroviario Fino al prossimo 29 giugno i treni regionali dei collegamenti OrteFiumicino aeroporto Viterbo Cesano Bracciano-pisa subiscono limitazioni di percorso o cancelni per lavori di potenziamento infrastrutturale atti alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto predisposte Inoltre le sostituzioni con bus infine gli eventi nella capitale ultima giornata oggi dell'evento Giubileo del volontariato che vedrà la partecipazione di associazioni gruppi organizzazioni di volontariato da tutto il mondo da questa mattina fino alle 18 di questa sera attuate Disciplini di traffico provvisoria nell'area circostante piazza San Pietro e via della Conciliazione con possibili difficoltà di circone per il notevole afflusso di Fede