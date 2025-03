Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 09:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone permane scorrevole sulla rete autostradale come anche sul Raccordo Anulare e sulle principali arterie regionali noi ci sono i fatti criticità da segnalare diamo uno sguardo Dunque alle altre notizie aoggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l'intera giornata sono quindi degli a te le linee bus di zona ricordiamo che è in vigore sino alle 22 di questa sera il divieto di circone sulla rete autostradale i mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza Passiamo al trasporto ferroviario sulla lineaNapoli via Cassino la circone rallentata per un guasto tecnico alla linea tra Acerra e Casalnuovo i treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti è sempre per il trasporto ferroviario Fino al prossimo 29 giugno i treni regionali dei collegamenti Orte Fiumicino e Viterbo Cesano Braccianosubiscono limitazioni di percorso o cancelni per lavori di potenziamento infrastrutturale alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto risposte Inoltre le sostituzioni con bus ricordiamo infine che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo eMetre è possibile scaricare la nuova app di infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto più tardi un servizio dellahttps://storage.