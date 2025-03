Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2025 ore 08:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone permane scorre sulla rete autostradale come anche sul Raccordo Anulare sulle principali arterie regionali raccomandiamo prudenza sulla A1 Firenzeper un Veicolo in avaria tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono in direzione Firenze diamo uno sguardo ai cantieri sulla Cristoforo Colombo proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale attivi Dunque il divieto di transito restringimento di carreggiata nella corsia laterale in direzione centro da via del Canale della Lingua a via di Acilia lavori anche sulla tangenziale est fino alle 17 di oggi per lavori di potatura su via del Foro Italico divieto di transito in direzione di via Salaria nella galleria Giovanni XXIII è su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII sino la rampa di accesso a Corso Francia in direzione ricordiamo infine che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo il metro mare potete scaricare la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto A più tardi un servizio dellahttps://storage.