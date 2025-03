Ilrestodelcarlino.it - Via Viara, l’albero della discordia. FdI: "Rischio incidenti, va abbattuto". Ma il Comune studia un piano B

"In attesa delle risorse per risolvere la problematica al manto stradale la Polizia Locale valuterà se disporre una limitazionevelocità oltre ad una segnalazione del pericolo". Ha risposto così l’assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Giacomo Fantazzini ad una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi che ha portato in consiglio comunale il tema di un pino marittimo su viain corrispondenzarampa pedonale di accesso al camminamento che porta al parcheggio del cimitero che "ha creato un rialzo imponente in più punti dell’asfalto sulla carreggiata, costringendo così gli automobilisti diretti da Castel San Pietro verso San Martino ad evitare il dissesto creatosi procedendo contromano, creando così i presupposti per rischiarefrontali con i veicoli che giungono dalla direzione opposta".