Via Toschi, l'antenna preoccupa: "Arpae faccia nuovi rilevamenti"

Nel cuore del centro storico di Reggio, in via, la grande antenna collocata sopra l’ex sede Telecom (ora anagrafe comunale) torna a far discutere. Il tema è stato il fulcro dell’ultima riunione della consulta del centro storico, durante la quale i cittadini presenti sono stati informati sulla richiesta avanzata da Ennio Ferrarini (foto), coordinatore del gruppo Occhio al Centro, all’(agenzia regionale per la prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna) per otteneredati sulle emissioni elettromagnetiche. Le ultime misurazioni ufficiali risalgono infatti al 2016, ben nove anni fa. All’epoca, i valori registrati erano ampiamente entro i limiti di legge, con livelli di campo elettrico non superiori a 1 V/m per le misure di breve periodo e con una media giornaliera massima inferiore a 1 V/m nelle misurazioni in continuo.