"Vi racconto cosa accade al corpo un secondo prima della morte": il video dell'esperta fa il giro del mondo

Julie McFadden, infermiera di Los Angeles con oltre 15 anni di esperienza tra terapia intensiva e ospizi, ha deciso di raccontare sui socialha imparato nel corsosua esperienza professionale soffermandosi soprattutto suai pazienti quando arrivano all'ultimo respiro che precede la. Un modo per preparare i familiari aquando ci si separa da un proprio caro: "Uno degli eventi più sconvolgenti è la respirazione di Cheyne-Stokes, una sequenza di respiri rapidi e irregolari seguiti da lunghi silenzi. Il paziente è completamente incosciente. Non sta soffrendo, non sta lottando per respirare", spiega McFadden. E ancora: "Si tratta di un fenomeno fisiologico: il cervello del morente perde la capacità di regolare i livelli di anidride carbonica nel sangue, alterando il normale ritmo respiratorio.