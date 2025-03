Sportnews.eu - Verstappen, ultimo tango in Red Bull? L’olandese mette le ali verso un’altra scuderia

Si parla di un divorzio possibile tra il quattro volte campione del mondo di Formula 1 e la Red, per svariati motivi. Che cosa avrebbe infastidito Max.Maxnon sembra essere tranquillo, all’immediata vigilia del Gran Premio d’Australia. Il pilota da battere è lui, eppure il 27enne olandese non sembra convinto di avere la macchina migliore per potere difendere il suo quarto titolo, al momento. Charles Leclerc ha affermato con chiarezza che è la McLaren la vettura più veloce in pista. E lo ha fatto anche lo stesso, sostenendo che a Melbourne “la Rednon sarà in lizza per il successo, il team favorito è quello con le monoposto arancioni”.in Redle ali– sportnews.eu Foto AnsaDichiarazioni che sembrano volere essere appositamente provocatorie per cercare di dare una svegliata alla Red, la cui RB21 sembra avere qualche problema nel passo su cordoli e dossi.