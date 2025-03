Sport.quotidiano.net - Verona Bologna 1-2: Odgaard e Cambiaghi sbancano il Bentegodi

, 9 marzo 2025 – Ildomina, fatica a trovare la via del gol ma alla fine vince una trasferta delicata in quel dicontro la squadra di Paolo Zanetti. All’andata proprio gli scaligeri avevano battuto i rossoblù in una partita rocambolesca e anche alla squadra di Italiano soffre nel finale dopo essere stata vicina al colpo del KO. Alla fine la decidono, con una rete per tempo. Nel mezzo il rosso a Valentini e la rete di Mosquera a fissare il punteggio sul 2-1 per i rossoblù. Il tema della partita Sin dai primi minuti è evidente il tema della partita, con gli uomini di Italiano a muovere il pallone e ilad attendere, chiuso dietro e pronto a ripartire alla prima occasione, un atteggiamento comprensibile da parte della squadra di Paolo Zanetti, ultima in serie A per possesso palla.