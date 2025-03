Sololaroma.it - Verona-Bologna 1-2, Odgaard e Cambiaghi lanciano Italiano: altro ko per Zanetti

La domenica della ventottesima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria delnel lunch match con il. Formazione diche si impone per 2-1 grazie alle reti diagguantando momentaneamente la Lazio al quinto posto in classifica. Scaligeri che invece restano a quota 26 punti, conche incassa il quarto ko nelle ultime cinque partite., il racconto del matchMatch che inizia non su ritmi eccessivamente elevati, con ilche cerca di controllare il ritmo, mentre ilresta arroccato e ben compatto concedendo pochi spazi. Gli ospiti provano a creare qualche pericolo provando a sfondare sulle fasce ma la gara rimane decisamente bloccata fino al minuto 40. Dopo un brivido per un rischioso retropassaggio di Calabria, lo stesso terzino ex Milan trova un ottimo spunto e serve in area, che si libera e batte Montipò siglando l’1-0 degli ospiti.