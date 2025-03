Sport.quotidiano.net - Verona-Bologna 1-2, Odgaard e Cambiaghi fanno volare i rossoblù

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 marzo 2025 – Terza vittoria consecutiva per il, la prima in trasferta di questo 2025.che vincono soffrendo, ma questa volta senza dover rimontare: la sblocca nel primo tempo, la chiude nella ripresa(ma che errore di Montipò), inutile il gol finale di Mosquera.che chiude anche in dieci per via dell’espulsione di Valentini.quasi allo scadere Zanetti recupera Tengstedt ma parte dalla panchina, tocca a Sarr guidare l’attacco del. Italiano deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Freuler: tocca a Ferguson raccoglierne l’eredità. Il primo squillo del match è un sinistro al volo didopo pochi minuti: fuori di poco. Ritmi bassi: ilfa la partita, ilsi difende e riparte. Alla mezz’ora protesta Bradaric dopo un contrasto in area di rigore con Ferguson: si gioca.