Juventusnews24.com - Verona Bologna 1-2: Odgaard-Cambiaghi, la squadra di Italiano continua a volare. -2 in attesa di Juve-Atalanta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews241-2: ladi, è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di Serie AIldinon si ferma più. I rossoblù vincono anche a, sul campo dell’Hellas, centrando così la terza vittoria consecutiva in Serie A e la quarta nelle ultime cinque. A decidere la sfida, vinta per 2-1, sono, con la rete nel finale di Mosquera che non basta però alladi Zanetti. Gli emiliani sono a -2 dallaindel big match contro l’.Leggi suntusnews24.com