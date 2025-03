Ilrestodelcarlino.it - "Vero, si spende. Ma vale la pena"

"I cento giorni per me sono una data significativa: caratterizza la fine dell’epoca vissuta da adolescenti alle superiori e segna il nostro passaggio nel mondo “degli adulti“.: partecipare alla festa nazionale dei Cento giorni ha un costo impegnativo, ma le iniziative proposte sono molte, tutte piacevoli e quindi direi che il prezzo è più che giusto. Quest’anno poi le novità sono molte come per esempio l’apericena con djset in viale Ceccarini. Perché non festeggiare ad una bella idea prima di andare a ballare al Cocoricò? Quindi direi che per quanto sia impegnativa la cifra comunque corrispondono molti servizi. In classe? Non so chi sia stato di più are per vestirsi elegante. Mediamente la cifra è abbastanza alta e si aggira ai 200/300 euro. Ma credo che l’importanza dell’occasione meriti di essere valorizzata".