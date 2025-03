Isaechia.it - Verissimo, Guenda Goria racconta la paura per il piccolo Noah: “Non ci hanno dato scelta, hanno detto che andava operato urgentemente”

Leggi su Isaechia.it

Poco fa è stata ospite acondotto da Silvia Toffanin,, che per la prima volta ha rivelato al pubblico la patologia che ha colpito il suobimbo,, avuto dal marito Mirko Gancitano.Ancora visibilmente provata,hato questa dolorosa vicenda dall’inizio:nasce 4 kg con parto cesareo, fanno tutte le visite al San Raffaele a Milano, il reparto di neonatologia è un reparto molto attento. L’unica piccola cosa che mi dicono è da attenzionare è la testolina, perché lui nasce con la testa un filino schiacciata, come se due suture craniche fossero un pochino sovrapposte. Facciamo una visita in neurochirurgia, ci dicono tornate a 3 mesi, al 99,9% sono delle questioni legate alla posizione dei bimbi in utero, quasi sicuramente andrà a posto.Però al controllo l’amara sorpresa:Passiamo l’estate tranquilli, facciamo la visita in neurochirurgia e ci dicono che non solo il problema disi era aggravato, ma la sua testolina si era completamente chiusa.