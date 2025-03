Dayitalianews.com - Venezia, tragedia in barca: muore manager 56enne dello storico Caffè Florian

La, è morta in un incidente in. Gli altri due passeggeri dell’imzione sono ricoverati all’ospedale civile di: uno dei due in condizioni più gravi.L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri (8 marzo) nella laguna di, in seguitoschianto contro una bricola (una struttura nautica utilizzata per indicare le vie d’acqua nelle lagune per l’ormeggio delle imzioni) dellaa bordo della quale si trovava con altri due uomini, entrambi di 45 anni. Gli altri due passeggeri dell’imzione sono stati ricoverati all’ospedale civile dima uno dei due in condizioni più gravi. La donna si chiamava Anna Rita Panebianco ed era ladella città lagunare.L’incidenteL’incidente è avvenuto verso le 16.