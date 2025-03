Tg24.sky.it - Venezia, incidente in barca: muore Anna Rita Panebianco, manager del caffè Florian

Una donnana di 56 anni è morta ieri pomeriggio nella laguna di, a seguito dello schianto contro una bricola dellaa bordo della quale si trovava con altri due uomini, entrambi di 45 anni. Gli altri due passeggeri dell'imzione sono ricoverati all'ospedale civile dima uno dei due in condizioni più gravi. La donna si chiamavaed era ladello storicodella città lagunare. La dinamica dell'L’nautico è avvenuto verso le 16.30 di ieri, mentre la donna e i due amici stavano percorrendo il canale tra Ca' Noghera e l’isola di Torcello, all’altezza dell’aeroporto Marco Polo. Per il violento impatto dellacontro una bricola che serve a delimitare i canali navigabili all'interno della laguna, due dei tre occupanti sono stati sbalzati fuoribordo e sono finiti in acqua.