Lapresse.it - Venezia, è la manager del Caffè Florian la vittima dell’incidente in Laguna

Leggi su Lapresse.it

E’ ladeldi piazza San Marco la donna morta nell’incidente avvenuto ieri in. “La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore – scrive ilsui social -. Ieri, 8 marzo, in maniera crudele e inaspettata, ci ha lasciato Anna Rita Panebianco, una collega e un’amica. Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna”.