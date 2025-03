Ilrestodelcarlino.it - Vendeva mimose abusivamente. Multato

La Polizia Locale di Ravenna, in occasione della ricorrenza del 8 marzo, ha intensificato i controlli sul territorio, volti al contrasto del fenomeno della vendita abusiva di. È stato sanzionato, in viale Randi, un venditore abusivo in possesso di autorizzazione di commercio in forma itinerante, intento nella vendita di fiori recisi in area vietata dal Regolamento di Polizia Urbana. Oltre alla sanzione, per un totale di oltre 1.000 Euro, a carico del trasgressore, in forza al Regolamento di Polizia Urbana, è stato possibile adottare anche l’Ordine di allontanamento.