Lapresse.it - Vela, si chiude ‘Primo Cup-UBS Trophy’: ora lo Yacht Club de Monaco punta all’Admiral’s Cup

Si è conclusa ala 41ª edizione delCup-UBS, un apmento ormai diventato un classico, che ha dato inizio alla stagione 2025. Oltre 450 velisti provenienti da tutta Europa e cinque classi in gara per una regata monotipo le cui radici risalgono al 1985, anno in cui fu lanciata dal Principe Alberto II di, presidente dellode. I 90 equipaggi si sono sfidati in quello che rappresenta il quarto e ultimo atto della serie di regate invernali dellaSportsboat Winter Series vinta da Stefano Roberti: “È stata una stagione invernale bellissima, sempre con condizioni difficili – ha commentato – e questo premio rappresenta la mia costanza. Sono sul J/70 ormai da dieci stagioni, il premio è il risultato dell’ottimo lavoro del mio equipaggio e della nostra dedizione”.