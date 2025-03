Lapresse.it - Vela, si chiude ‘Primo Cup-UBS Trophy’: ora lo Yacht Club de Monaco punta all’Admiral’s Cup

Si è conclusa ala 41/a edizione delCup-UBS Trophy‘, un apmento ormai diventato un classico, che ha dato inizio alla stagione 2025. Oltre 450 velisti da tutta Europa, 5 classi e 90 equipaggi hanno dato spettacolo partecipando alla regata monotipo più importante del Mediterraneo. La flotta più prestigiosa, i J/70, non ha deluso le aspettative e sul podio è salito Giangiacomo Serena di Lapigio con il team monegasco di ‘G-Spot’, vincitore del Trofeo Perpetuo. Tra i prossimi apmenti, l’’Admiral’s Cup’, in programma dal 17 luglio al 1º agosto a Cowes, sull’Isola di Wight. Lodeparteciperà per la prima volta alla prestigiosa competizione did’altura, spesso definita la “Coppa del Mondo non ufficiale dellaoffshore”, che tornerà in scena dopo oltre vent’anni di assenza.