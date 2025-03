Dayitalianews.com - Varese, 15enne si perde nei boschi ma, riesce a chiamare la madre: salvato dall’intervento dell’elicottero

Unche si era perso neidell’Alto Varesotto è statonel tardo pomeriggio di ieri, 8 marzo. Il ragazzino era uscito per un’escursione.E’ statonel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, neidi Luino (provincia di) dove si era perso durante un’escursione. Il giovane era uscito da solo di casa e, fortunatamente, è riuscito a dare l’allarme chiamando lapoco prima che il suo cellulare si scaricasse del tutto. In questo modo, i soccorritori sono riusciti a localizzarlo e raggiungerlo con un elicottero dei vigili del fuoco e a riportarlo a casa. Ilsta bene e non ha avuto bisogno di cure.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lsi era incamminato per una escursione in una zonava fra il centro abitato di Cugliate Fabiasco e Cunardo, nell’Alto Varesotto.