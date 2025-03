Inter-news.it - Van Persie, conferenza stampa di vigilia di Inter-Feyenoord: l’orario

è il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League e il calcio d’inizio è programmato per le ore 21 allo stadio San Siro. Martedì andrà in scena il secondo scontro tra le due compagini, di seguitodelladi Robin vanVAN– Ilattende con trepidazione il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’. Martedì alle ore 21 va in scena il secondo atto di una sfida che parte dal risultato di 2-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il club meneghino ha pubblicato il programma della, compresodelladel mister piacentino. Robin van, allenatore del, farà la suainvece alle ore 18.45. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 18.