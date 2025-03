Liberoquotidiano.it - "Valentino Rossi non si è più ripreso dalla morte di Simoncelli, cosa ha confessato al papà": Carlo Pernat choc

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono passati ben 13 annidi Marcosul maledetto circuito di Sepang. E a parlare di quellache ha lasciato il mondo delle tue ruote senza fiato e con un vuoto immenso è, veterano del paddock della MotoGp: "È quello che mi manca di più. Quando è morto, ho vissuto per due mesi a casa sua, coi genitori. Non l'ho mai detto a nessuno, ma io volevo smettere e così anche suo, Paolo. Ci siamo salvati a vicenda". Poi, come in tanti ricorderanno, dopo ladi Sic,, sparì dai riflettori per mesi, senza mai presentarsi a Coriano. Paolo, non riusciva a capire perché di quel comportamento,invece sì e ora ne parla: "Io sapevogli era successo: siccome l'ultimo colpo con la ruota glielo aveva dato lui, si sentiva in colpa di averlo ucciso e non riusciva a capacitarsi di questaqui" spiega.