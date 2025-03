Ilrestodelcarlino.it - Vagnozzi a Castorano, incontro con la scuola

Quando lo sport incontra il mondo della. E’ accaduto venerdì nellaprimaria di, i bambini hanno ricevuto la graditissima visita di Simone, castoranese doc, coach del tennista numero uno al mondo Jannik Sinner., accompagnato per l’occasione dalla sindaca Rossana Cicconi e dal consigliere comunale Roberto Schiavi, si è intrattenuto a lungo con gli alunni parlando di sport non solo agonistico, di come lo sport è veicolo anche di crescita umana in cui valori: come rispetto, umiltà e determinazione sono fondamentali per raggiungere il successo. Valori che, guarda caso, sono tutti riscontrabili nel grande campione altoatesino. Una bella lezione di vita attraverso la leva dello sport, quella vissuta dagli allievi dellacastoranese, che si sono mostrati orgogliosi di avere come concittadino un allenatore di tennis così importante e famoso.