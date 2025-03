Notizie.com - Ustica, familiari delle vittime in piazza: “No all’archiviazione, il governo aumenti gli sforzi per le rogatorie”

, non archiviare le indagini: la richiesta dei, inquesta mattina, domenica 9 marzo, a Bologna, davanti al museo della memoria.in: “No, ilgliper le” (Ansa Foto) – notizie.comAl loro fianco c’erano anche tanti cittadini bolognesi ed Edoardo Purgatori, figlio di Andrea, il giornalista che ha dedicato gran parte della sua vita a scoprire la verità sul Dc-9. Fuori dal museo della memoria, dove sono conservati i resti dell’aereo distrutto, i parentiottantunoche rischiano di non avere mai giustizia, si sono radunati per chiedere di non archiviare le indagini.Ma soprattutto, vogliono che ilglinelle, incalzando i Paesi alleati su quello che è accaduto il 27 giugno 1980 a bordo dell’aereo partito in ritardo da Bologna a causa di una tempesta e diretto all’aeroporto Punta Raisi a Palermo, dove non arrivò mai.