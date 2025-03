Ilfattoquotidiano.it - Usaid, Trump taglia il 92% dei finanziamenti. Ucraina e Afghanistan i paesi più penalizzati se gli Usa interrompessero gli aiuti per l’estero

Oltre 5.800 sono di, che ne manterrà attivi non più di 500. Altri 4.100 li perderà il Dipartimento di stato, che però continuerà a seguirne 2.700. Il taglio del 92% dei fondi annunciato giovedì dall’amministrazionecala come una cesoia sui progetti di sviluppo finanziati da Washington al, così come su migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti e neinei quali quei programmi erano stati avviati.Secondo stime elaborate da Reuters su dati Ocse, tra il 2014 e il 2023 l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale ha erogato o speso 314,3 miliardi sul totale dei 635,2 investiti in sviluppo dai principalidell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Ben 31 Stati – la maggior parte in Asia, Oceania e Africa subsahariana – dipendono dagli Stati Uniti per almeno il 25% del totale degliesteri che ricevono, alcuni superano il 50%.