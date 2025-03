Usa Trump | con i dazi ci riprendiamo quel che ci è stato rubato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 mar. (askanews) – Con icommerciali “ci stiamo riprendendo parte dilo che ci èper decenni”. E quando scadranno esenzioni e limitazioni “potrebbero salire, non penso che caleranno, penso che li aumenteremo. Il nostro Paese èrapinato per decenni e non ci rapinerà più nessuno”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald, che in una intervista a Fox News è tornato sul tema deicommerciali che ha deciso. Come Usa “siamo tornati e siamo di nuovo rispettati. E sono state solo poche settimane”. “Abbiamo avuto quasi sei settimane grandiose. E spero che possiamo continuare con questo ritmo molto rapido. Voglio un paese dinamico, in cui è l’impresa privata a trainare, non lo. E voglio un apparato militare forte”, ha proseguito. Le parziali marce indietro suiper Canada e Messico sono state decise “perché siamo un grande Paese e voglio aiutare Messico e Canada, che fanno tanta attività con noi”.