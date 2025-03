Usa il secret service spara a un uomo alla Casa Bianca | Ha brandito un’arma

Leggi su Open.online

Ildegli Usa (Usss) che garantisce la sicurezza del presidente degli Usa hato a unarmato poco lontano d. Il soggetto non è stato ucciso e si trova ora in ospedale. Secondo il capo delle comunicazioni delAnthony Guglielmi, l’Usss ha ricevuto informazioni circa un «individuo suicida» che stava viaggiando verso Washington dallo Stato dell’Indiana. Il portavoce ha affermato in una dichiarazione che i membri dell’USSS hanno visto una persona corrispondentedescrizione dell’aggirarsi vicino. Anche un’auto parcheggiata nei paraggi corrispondevadescrizione fornita dsegnalazione. «Quando gli ufficiali si sono avvicinati, l’individuo hada fuoco e ne è seguito uno scontro armato, durante il quale sono statiti dei colpi dal nostro personale» ha affermato Guglielmi.