Quotidiano.net - Usa fuori dalla Nato? Musk: “Dovremmo farlo, non ha senso che l'America paghi per la difesa dell’Europa”

Washington, 9 marzo 2025 - “uscire, non hache l'per ladell'Europa”. È la risposta lapidaria di Elonin un dibattito su X con un utente che chiedeva se davvero gli Usa abbiano intenzione di sostenere l'uscita. Mentre l’Europa sta discutendo il piano ReArm per lacomune e la possibilità di inviare al fronte le truppe di peacekeeping, gli Stati Uniti hanno notificato agli alleati dellala loro intenzione di porre fine alla propria partecipazione alla pianificazione di future esercitazioni militari in Europa. Lo ha riportato ieri il quotidiano svedese Expressen. Cosa succede se gli Usa esconoTuttavia, afferma la pubblicazione, questo non avrà ripercussioni sulle esercitazioni dell'Alleanza già programmate per il 2025, nelle quali gli Stati Uniti svolgono un ruolo importante.