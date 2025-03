Bergamonews.it - Urta uno scooter e scappa senza soccorrere: guidava da un anno con la patente scaduta

Sovere.uno, fa cadere il conducente maprestare soccorso. Grazie alle telecamere della videosorveglianza del Comune e alle dichiarazioni di un testimone, i carabinieri di Clusone sono riusciti, 4 ore dopo, ad individuare il responsabile dell’incidente e a denunciarlo per omissione di soccorso e fuga in seguito ad incidente stradale con feriti. I militari gli hpure comminato una contravvenzione, dato che circolava con lada un.Il sinistro è accaduto sabato 8 marzo sulla strada statale 671, nella frazione Sellere di Sovere. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 19.40 un 45enne di Sovere a bordo di una Citroen C3 ha svoltato dalla strada principale in una via secondariaaccorgersi che stava sopraggiungendo un 27enne di Clusone in sella al suo