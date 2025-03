Ilgiorno.it - Urta con l’auto un rider in pieno centro. A Vigevano è caccia al pirata della strada

Hato unventenne ine, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli agentiPolizia locale diindagano da venerdì sera per risalire all’identità delche ha causato l’incidente lungo corso Cavour intorno alle 20. Il, in sella alla bicicletta, stava effettuando le prime consegneserata quando è statoto da un veicolo il cui conducente si è subito allontanato. Le conseguenze non sono state gravi: il giovane, soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza dell’Ata, è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale locale: le sue condizioni non destano preoccupazione. Intanto sul posto sono intervenuti i vigili, che si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.